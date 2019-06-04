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Факты / Украина / Политика

В АП анонсировали первые аресты чиновников-коррупционеров

Украинское общество вскоре увидит первые посадки коррумпированных топ-чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, в которых фигурируют госкомпании Укроборонпром и Центрэнерго.

В АП анонсировали первые аресты чиновников-коррупционеров

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что команда Владимира Зеленского в ближайшее время выполнит свое предвыборное обещание Весна придет – сажать будем.

– Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом и Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание. Весна придет – сажать будем – этот посыл донесенный руководителям двух антикоррупционных органов.

Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты, – сказал Рябошапка.

Читайте: Назначения Зеленского

Напомним, Зеленский призвал Раду принять реформаторские законы без “коррупционных выходок”.

Фото: УНИАН

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