Украинское общество вскоре увидит первые посадки коррумпированных топ-чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, в которых фигурируют госкомпании Укроборонпром и Центрэнерго.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что команда Владимира Зеленского в ближайшее время выполнит свое предвыборное обещание Весна придет – сажать будем.

– Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом и Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание. Весна придет – сажать будем – этот посыл донесенный руководителям двух антикоррупционных органов.

Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты, – сказал Рябошапка.