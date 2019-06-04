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Факти / Україна / Політика

В АП анонсували перші арешти чиновників-корупціонерів

Українське суспільство невдовзі побачить перші посадки корумпованих топ-чиновників. Зокрема, йдеться про резонансні справи, в яких фігурують держкомпанії Укроборонпром та Центренерго.

В АП анонсували перші арешти чиновників-корупціонерів

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що команда Володимира Зеленського найближчим часом виконає свою передвиборчу обіцянку Весна прийде — саджати будемо.

– Ми говорили про те, що люди очікують справедливості й покарання тих, хто причетний до корупції. Це скандали з Укроборонпромом та Центренерго. Ці люди повинні понести покарання. Весна прийде – саджати будемо  – цей меседж донесений керівникам двох антикорупційних органів.

Мені здається, що ми незабаром повинні побачити перші результати, — сказав Рябошапка.

Читайте: Призначення Зеленського

Нагадаємо, Зеленський закликав Раду ухвалити реформаторські закони без “корупційних витівок”.

Фото: УНІАН

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