Українське суспільство невдовзі побачить перші посадки корумпованих топ-чиновників. Зокрема, йдеться про резонансні справи, в яких фігурують держкомпанії Укроборонпром та Центренерго.

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що команда Володимира Зеленського найближчим часом виконає свою передвиборчу обіцянку Весна прийде — саджати будемо.

– Ми говорили про те, що люди очікують справедливості й покарання тих, хто причетний до корупції. Це скандали з Укроборонпромом та Центренерго. Ці люди повинні понести покарання. Весна прийде – саджати будемо – цей меседж донесений керівникам двох антикорупційних органів.

Мені здається, що ми незабаром повинні побачити перші результати, — сказав Рябошапка.