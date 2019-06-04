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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину

Пятеро обвиняемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину.

Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину

Во время заседания Покровского райсуда Днепропетровской области все пятеро подозреваемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку с прокурором.

Защитники подозреваемых заявили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Прокурор просит для обвиняемых по делу об убийстве Гандзюк от трех до шести лет и шести месяцев лишения свободы.

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По информации стороны обвинения, подозреваемый Сергей Торбин склонил к участию в преступлении Вячеслава Вишневского, Никиту Грабчука, Виктора Горбунова и Владимира Васяновича.

Следующее заседание суда намечено на 6 июня.

Напомним, организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал вину.

Источник: Радио Свобода

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