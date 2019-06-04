Пятеро обвиняемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину.

Во время заседания Покровского райсуда Днепропетровской области все пятеро подозреваемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку с прокурором.

Защитники подозреваемых заявили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Прокурор просит для обвиняемых по делу об убийстве Гандзюк от трех до шести лет и шести месяцев лишения свободы.

Читайте: Убийство Гандзюк: суд заочно арестовал одного из подозреваемых

По информации стороны обвинения, подозреваемый Сергей Торбин склонил к участию в преступлении Вячеслава Вишневского, Никиту Грабчука, Виктора Горбунова и Владимира Васяновича.

Следующее заседание суда намечено на 6 июня.

Напомним, организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал вину.