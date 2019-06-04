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Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

П’ятеро обвинувачених у справі щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк визнали свою провину.

Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

Під час засідання Покровського райсуду Дніпропетровської області усі п’ятеро підозрюваних у замаху на активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду з прокурором.

Захисники підозрюваних заявили, що угоди відповідають чинному законодавству.

Прокурор просить для обвинувачених у справі щодо вбивства Гандзюк від трьох до шести років і шести місяців позбавлення волі.

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За інформацією сторони обвинувачення, підозрюваний Сергій Торбін схилив до участі у злочині В’ячеслава Вишневського, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова та Володимира Васяновича.

Наступне засідання суду заплановане на 6 червня.

Нагадаємо, організатор нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав провину.

Джерело: Радіо Свобода

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