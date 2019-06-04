П’ятеро обвинувачених у справі щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк визнали свою провину.
Під час засідання Покровського райсуду Дніпропетровської області усі п’ятеро підозрюваних у замаху на активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду з прокурором.
Захисники підозрюваних заявили, що угоди відповідають чинному законодавству.
Прокурор просить для обвинувачених у справі щодо вбивства Гандзюк від трьох до шести років і шести місяців позбавлення волі.
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За інформацією сторони обвинувачення, підозрюваний Сергій Торбін схилив до участі у злочині В’ячеслава Вишневського, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова та Володимира Васяновича.
Наступне засідання суду заплановане на 6 червня.
Нагадаємо, організатор нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав провину.