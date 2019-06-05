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Факты / Украина / Общество

Ликвидация УПЦ КП: ПЦУ предоставила видеодоказательство

Православная церковь Украины обнародовала видео с заседания Священного синода УПЦ КП, на котором решили ликвидировать Киевский патриархат.

Філарет

ПЦУ предоставила видеодоказательство ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

– Поместный собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г. – аудио и видео, опровергающие утверждение, что “такого Собора не было”, – говорится в подписи к видео.

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На кадрах видно, что на Поместном соборе 15 декабря 2018 года почетный патриарх Филарет подписался под решением о ликвидации УПЦ КП.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Филарет стремится к восстановлению Киевского патриархата.

Между тем, Министерство культуры объяснило, что УПЦ КП уже не существует, поскольку постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года деятельность такого религиозного объединения была прекращена путем присоединения к созданной Православной церкви Украины.

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