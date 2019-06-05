Православна церква України оприлюднила відео із засідання Священного синоду УПЦ КП, на якому вирішили ліквідувати Київський патріархат.

ПЦУ надала відеодоказ ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

– Помісний собор УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р. — аудіо та відео, які спростовують твердження, що “такого Собору не було”, — йдеться у підписі до відео.

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На кадрах видно, що на Помісному соборі 15 грудня 2018 року почесний патріарх Філарет підписався під рішенням про ліквідацію УПЦ КП.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Філарет прагне відновлення Київського патріархату.

Між тим, Міністерство культури пояснило, що УПЦ КП вже не існує, адже постановою Помісного собору від 15 грудня 2018 року діяльність такого релігійного об’єднання було припинено шляхом приєднання до утвореної Православної церкви України.