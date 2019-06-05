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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Необходимо стремиться к экспорту готовой продукции, а не сырья – Станислав Таршин

Эксперт подсолнечного масла и владелец группы компаний ГрадОлія Станислав Таршин поделился своим мнением относительно экспортных поставок готовой продукции и рассказал о своем бизнесе.

Станіслав Таршин

Известный эксперт подсолнечного масла и владелец группы компаний ГрадОлія Станислав Таршин поделился своим опытом, а также высказал свое видение, на чем нужно акцентировать внимание государству.

– Важно акцентировать внимание не просто на создании бизнеса, но и на производстве конечного продукта, особенно если ставить цель – выход на внешние рынки. Пока наша страна преимущественно является экспортером сырья, а это самый дешевый вид продаж на экспорт.

Относительно экспорта сырья: необходимо добавить то, что наши зарубежные партнеры его перерабатывают на готовую продукцию у себя дома, создавая новые рабочие места и уплачивая налоги в местные бюджеты, – заявил Таршин.

Он также выступил за государственную поддержку бизнеса в вопросе экспортных поставок готовой продукции.

– Безусловно, это крайне важная и стратегическая задача государства и бизнеса. Отсюда и можно наращивать профицит бюджета, а не углубляться в дефицит. Ведь в основном мы экспортируем сырье, а наши зарубежные партнеры перепродают его потом с наценкой, – подчеркнул эксперт.

В завершение Станислав Таршин немного рассказал о своем бизнесе.

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– Моя группа компаний ГрадОлія экспортирует подсолнечное масло в 30 стран мира и шрот в шесть стран мира, работа ведется абсолютно прозрачно. Это одно из главных условий на внешних рынках.

Да, это очень сложно построить свое производство и наладить продажу на экспорт, еще и потому, что нас там никто не ждет. Придя на внешние рынки, мы стали конкурентами. Но другого пути нет, нужно бороться и качеством доказывать, что наш товар лучше, – поделился Станислав Таршин.

Напомним, запрет экспорта нефти из РФ может создать Украине проблемы.

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