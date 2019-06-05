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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Необхідно прагнути до експорту готової продукції, а не сировини – Станіслав Таршин

Експерт соняшникової олії та власник групи компаній ГрадОлія Станіслав Таршин поділився своєю думкою щодо експортних постачань готової продукції та розповів про свій бізнес.

Станіслав Таршин

Відомий експерт соняшникової олії і власник групи компаній ГрадОлія Станіслав Таршин поділився своїм досвідом, а також висловив своє бачення, на чому потрібно акцентувати увагу державі.

– Важливо акцентувати увагу не просто на створенні бізнесу, а й на виробництві кінцевого продукту, особливо якщо ставити мету – вихід на зовнішні ринки. Поки що наша країна переважно є експортером сировини, а це найдешевший вид продажів на експорт.

Щодо експорту сировини: необхідно додати те, що наші закордонні партнери його переробляють на готову продукцію у себе вдома, створюючи нові робочі місця і сплачуючи податки до місцевих бюджетів, – заявив Таршин.

Він також виступив за державну підтримку бізнесу в питанні експортних постачань готової продукції.

– Безумовно, це вкрай важливе і стратегічне завдання держави та бізнесу. Саме звідси і можна нарощувати профіцит бюджету, а не заглиблюватися в дефіцит. Адже переважно ми експортуємо сировину, яку наші зарубіжні партнери перепродують потім з націнкою, – підкреслив експерт.

На завершення Станіслав Таршин трохи розповів про свій бізнес.

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– Моя група компаній ГрадОлія експортує соняшникову олію в 30 країн світу та шрот у шість країн світу, робота ведеться абсолютно прозоро. Це однa з головних умов на зовнішніх ринках.

Так, це дуже складно побудувати своє виробництво і налагодити продаж на експорт, ще й тому, що нас там ніхто не чекає. Прийшовши на зовнішні ринки, ми стали конкурентами. Але іншого шляху немає, потрібно боротися і якістю доводити, що наш товар кращий, – поділився Станіслав Таршин.

Нагадаємо, заборона експорту нафти з РФ може створити Україні проблеми.

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