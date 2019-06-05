Експерт соняшникової олії та власник групи компаній ГрадОлія Станіслав Таршин поділився своєю думкою щодо експортних постачань готової продукції та розповів про свій бізнес.

Відомий експерт соняшникової олії і власник групи компаній ГрадОлія Станіслав Таршин поділився своїм досвідом, а також висловив своє бачення, на чому потрібно акцентувати увагу державі.

– Важливо акцентувати увагу не просто на створенні бізнесу, а й на виробництві кінцевого продукту, особливо якщо ставити мету – вихід на зовнішні ринки. Поки що наша країна переважно є експортером сировини, а це найдешевший вид продажів на експорт. Щодо експорту сировини: необхідно додати те, що наші закордонні партнери його переробляють на готову продукцію у себе вдома, створюючи нові робочі місця і сплачуючи податки до місцевих бюджетів, – заявив Таршин.

Він також виступив за державну підтримку бізнесу в питанні експортних постачань готової продукції.

– Безумовно, це вкрай важливе і стратегічне завдання держави та бізнесу. Саме звідси і можна нарощувати профіцит бюджету, а не заглиблюватися в дефіцит. Адже переважно ми експортуємо сировину, яку наші зарубіжні партнери перепродують потім з націнкою, – підкреслив експерт.

На завершення Станіслав Таршин трохи розповів про свій бізнес.

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– Моя група компаній ГрадОлія експортує соняшникову олію в 30 країн світу та шрот у шість країн світу, робота ведеться абсолютно прозоро. Це однa з головних умов на зовнішніх ринках. Так, це дуже складно побудувати своє виробництво і налагодити продаж на експорт, ще й тому, що нас там ніхто не чекає. Прийшовши на зовнішні ринки, ми стали конкурентами. Але іншого шляху немає, потрібно боротися і якістю доводити, що наш товар кращий, – поділився Станіслав Таршин.

Нагадаємо, заборона експорту нафти з РФ може створити Україні проблеми.