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Факты / Украина

Новое украинское правописание: сколько будет длиться переходной период

Переходный период для нового украинского правописания продлится пять лет.

стриха

Заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха заявил, что переходный период для нового украинского правописания продлится пять лет.

По его словам, украинское правописание в сравнении с предыдущей редакцией 1989 года стало более детализированным, а количество параграфов выросло со 125 до 168.

– Правописания нуждаются в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни, – отметил он.

Стриха добавил, что ранее не было ответа, как правильно писать айфон или стартап.

Он добавил, что новая редакция разрабатывалась на десятках заседаний, а предложения подлежали  филологическим дискуссиям.

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В течение переходного периода использование старой редакции не будет ошибкой и при проведении ВНО в этом году будут использоваться старые нормы.

Также в ближайшее время издадут методическое пособие для учителей.

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания.

Фото: vnz.org.ua

Источник: Кабмин

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