Переходный период для нового украинского правописания продлится пять лет.
Заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха заявил, что переходный период для нового украинского правописания продлится пять лет.
По его словам, украинское правописание в сравнении с предыдущей редакцией 1989 года стало более детализированным, а количество параграфов выросло со 125 до 168.
– Правописания нуждаются в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни, – отметил он.
Стриха добавил, что ранее не было ответа, как правильно писать айфон или стартап.
Он добавил, что новая редакция разрабатывалась на десятках заседаний, а предложения подлежали филологическим дискуссиям.
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В течение переходного периода использование старой редакции не будет ошибкой и при проведении ВНО в этом году будут использоваться старые нормы.
Также в ближайшее время издадут методическое пособие для учителей.
Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания.
Фото: vnz.org.ua