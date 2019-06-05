Перехідний період для нового українського правопису триватиме п’ять років.

Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха заявив, що перехідний період для нового українського правопису триватиме п’ять років.

За його словами, український правопис, якщо порівнювати з попередньою редакцією 1989 року, став більш деталізованим, а кількість параграфів зросла з 125 до 168.

– Правописи потребують оновлення, щоб врахувати ті зміни, які відбуваються в житті, – зазначив він.

Стріха додав, що раніше не було відповіді, як правильно писати айфон або стартап.

Він додав, що нова редакція розроблялася на десятках засідань, а пропозиції підлягали філологічним дискусіям.

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Протягом перехідного періоду використання старої редакції не буде помилкою, і під час ЗНО цього року використовуватимуться старі норми.

Також найближчим часом видадуть методичний посібник для вчителів.

Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису.

Фото: vnz.org.ua