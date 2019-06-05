Перехідний період для нового українського правопису триватиме п’ять років.
Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха заявив, що перехідний період для нового українського правопису триватиме п’ять років.
За його словами, український правопис, якщо порівнювати з попередньою редакцією 1989 року, став більш деталізованим, а кількість параграфів зросла з 125 до 168.
– Правописи потребують оновлення, щоб врахувати ті зміни, які відбуваються в житті, – зазначив він.
Стріха додав, що раніше не було відповіді, як правильно писати айфон або стартап.
Він додав, що нова редакція розроблялася на десятках засідань, а пропозиції підлягали філологічним дискусіям.
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Протягом перехідного періоду використання старої редакції не буде помилкою, і під час ЗНО цього року використовуватимуться старі норми.
Також найближчим часом видадуть методичний посібник для вчителів.
Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису.
Фото: vnz.org.ua