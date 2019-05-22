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Факты / Украина

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания.

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Новая редакция украинского правописания основана на новейших языковых явлениях, которые получили распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Документ приняли “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания”.

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Напомним, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного опубликован в газете Голос Украины.

Источник: Укринформ

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