Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания.

Новая редакция украинского правописания основана на новейших языковых явлениях, которые получили распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Документ приняли “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания”.

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Напомним, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного опубликован в газете Голос Украины.