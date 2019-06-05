Сегодня опубликовали ответы на тест внешнего независимого оценивания по истории Украины.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы на тест ЗНО по истории Украины.

Ознакомиться с правильными ответами можно в разделе ВНО 2019. История Украины.

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Результаты теста появятся на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания до 25 июня.

К слову, 28 мая УЦОКО опубликовал правильные ответы на тесты по немецкому, испанскому и французскому языкам.