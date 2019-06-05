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Факты / Украина / Общество

ВНО 2019: ответы на тест по истории Украины

Сегодня опубликовали ответы на тест внешнего независимого оценивания по истории Украины.

ЗНО 2019

На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы на тест ЗНО по истории Украины.

Ознакомиться с правильными ответами можно в разделе ВНО 2019. История Украины.

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Результаты теста появятся на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания до 25 июня.

К слову, 28 мая УЦОКО опубликовал правильные ответы на тесты по немецкому, испанскому и французскому языкам.

Источник: УЦОЯО

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