Сегодня опубликовали ответы на тест внешнего независимого оценивания по истории Украины.
На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы на тест ЗНО по истории Украины.
Ознакомиться с правильными ответами можно в разделе ВНО 2019. История Украины.
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Результаты теста появятся на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания до 25 июня.
К слову, 28 мая УЦОКО опубликовал правильные ответы на тесты по немецкому, испанскому и французскому языкам.
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