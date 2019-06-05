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ЗНО 2019: відповіді на тест з історії України

Сьогодні опублікували відповіді на тест Зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

ЗНО 2019

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опублікували правильні відповіді на тест ЗНО з історії України.

Ознайомитися з правильними відповідями можна у розділі ЗНО 2019. Історія України.

Читайте: ЗНО з української мови: для нацменшин зменшать поріг

Результати теста з’являться на інформаційних сторінках учасників Зовнішнього незалежного оцінювання до 25 червня.

До слова, 28 травня УЦОЯО опублікував правильні відповіді на тести з німецької, іспанської та французької мов.

Джерело: УЦОЯО

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