Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы ВНО 2019 по немецкому, испанскому и французскому языках.

Появились правильные ответы на ВНО 2019 по по немецкому, испанскому и французскому языках.

Ознакомиться с ответами теста можно в соответствующих разделах.

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Правильные ответы на ВНО 2019 по французскому языку









ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии

Правильные ответы на ВНО 2019 по немецкому языку









ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии

Правильные ответы на ВНО 2019 по испанскому языку









ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии

К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.