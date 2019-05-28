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Факты / Украина

ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы ВНО 2019 по немецкому, испанскому и французскому языках.

ЗНО 2019

Появились правильные ответы на ВНО 2019 по по немецкому, испанскому и французскому языках.

Ознакомиться с ответами теста можно в соответствующих разделах.

Читайте: За что могут не допустить или отстранить от ВНО 2019

Правильные ответы на ВНО 2019 по французскому языку

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ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии

Правильные ответы на ВНО 2019 по немецкому языку

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ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии

Правильные ответы на ВНО 2019 по испанскому языку

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ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии

К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.

Фото: Dreamstime

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