Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы ВНО 2019 по немецкому, испанскому и французскому языках.
Появились правильные ответы на ВНО 2019 по по немецкому, испанскому и французскому языках.
Ознакомиться с ответами теста можно в соответствующих разделах.
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Правильные ответы на ВНО 2019 по французскому языку
ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии
Правильные ответы на ВНО 2019 по немецкому языку
ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии
Правильные ответы на ВНО 2019 по испанскому языку
ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам / 2 фотографии
К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.