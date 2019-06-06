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Факты / Украина / Общество

Из-за ошибки в тесте ВНО по истории Украины каждый участник получит по одному баллу

Тест ВНО по истории Украины в одном из заданий не содержал правильного ответа. Всем абитуриентам пообещали засчитать по одному баллу.

Из-за ошибки в тесте ВНО по истории Украины каждый участник получит по одному баллу

В 42 задании ВНО по истории Украины обнаружили ошибку. Предметная профессиональная комиссия установила, что оно не имеет правильного ответа.

В задании абитуриенты должны были определить фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря. Среди вариантов были представлены только фото с изображениями Свято-Покровской церкви (Сутковцы, Хмельницкая обл.), Пятницкой церкви (Чернигов), Екатерининской церкви (Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (Шевченково, Ивано-Франковская обл.).

Учитывая это, Украинский центр оценивания качества образования решил засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины по одному баллу за задание №42 сертификационной работы.

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Ошибка произошла из-за технического упущения при подготовке к печати сертификационной работы. Вместо изображения Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно поставили фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в Чернигове.

Ранее Факты ICTV публиковали ответы ВНО на тест по истории Украины.

Фото: УЦОКО

Источник: УЦОЯО

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