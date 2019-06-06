Тест ЗНО з історії України у одному із завдань не містив правильної відповіді. Всім абітурієнтам пообіцяли зарахувати по одному балу.

У 42 завданні ЗНО з історії України виявили помилку. Предметна фахова комісія встановила, що воно не має правильної відповіді.

У завданні абітурієнти повинні були визначити фото із зображенням Георгіївської церкви Видубицького монастиря. Серед варіантів були представлені лише фото з зображеннями Свято-Покровської церкви (Сутківці, Хмельницька обл.), П’ятницької церкви (Чернігів), Катерининської церкви (Чернігів) і Церкви Святого Пантелеймона (Шевченкове, Івано-Франківська обл.).

Зважаючи на це, Український центр оцінювання якості освіти вирішив зарахувати всім учасникам основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з історії України по одному балу за завдання № 42 сертифікаційної роботи.

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Помилка сталася через технічний недогляд під час підготовки до друку сертифікаційної роботи. Замість зображення Георгіївської церкви Видубицького монастиря помилково навели фото собору Святої Великомучениці Катерини (Катерининська церква) в Чернігові.

Раніше Факти ICTV публікували відповіді ЗНО на тест з історії України.

Фото: УЦОЯО