Новое украинское правописание обжаловала в суде мать школьницы.

В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабмину по обжалованию новой редакции украинского правописания.

– Истица действует в интересах своей дочери – ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №427 от 22 мая 2019 года Вопросы украинского правописания, – говорится в сообщении суда.

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По ее мнению, правительство действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания, переходный период продлится пять лет.

Источник: Окружний адмінсуд Києва