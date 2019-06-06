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Факти / Україна / Суспільство

Новий правопис можуть скасувати через суд

Новий український правопис оскаржила в суді мати школярки.

Нові правила української мови

В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов до Кабміну щодо оскарження нової редакції українського правопису.

– Позивачка діє в інтересах своєї доньки – учениці 7-го класу і просить суд визнати протиправною і недійсною постанову Кабінету міністрів України № 427 від 22 травня 2019 року Питання українського правопису, – йдеться в повідомленні суду.

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На її думку, уряд діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правописуперехідний період триватиме п’ять років.

Джерело: Окружний адмінсуд Києва

Фото: Dreamstime

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