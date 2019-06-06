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Факты / Украина

Рада проголосовала против отставки главы СБУ Грицака

Верховная Рада проголосовала против отставки главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

грицак

Народные депутаты не поддержали проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

Читайте: Рада не поддержала отставку Полторака

Законопроект поддержали 78 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, народные депутаты также проголосовали против отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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