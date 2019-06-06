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Факти / Україна

Рада проголосувала проти відставки голови СБУ Грицака

Верховна Рада проголосувала проти відставки голови Служби безпеки України Василя Грицака.

грицак

Народні депутати не підтримали проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення голови СБУ Василя Грицака.

Читайте: Рада не підтримала відставку Полторака

Законопроект підтримали 78 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, народні депутати також проголосували проти відставки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

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