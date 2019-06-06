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Факты / Украина

Верховная Рада отказалась уволить Климкина

Народные депутаты проголосовали против отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Верховная Рада отказалась уволить Климкина

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

За увольнение главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 нардеп.

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За проект постановления Владимира Зеленского об увольнении Климкина проголосовали 137 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, 17 мая Климкин написал заявление об отставке. Он заявил, что продолжит свою политическую жизнь вместе с командой в Верховной Раде.

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