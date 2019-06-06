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Факти / Україна

Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна

Народні депутати проголосували проти відставки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна

Верховна Рада відмовилася відправляти у відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

За звільнення глави МЗС за його власною заявою проголосував 141 нардеп.

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За проект постанови Володимира Зеленського про звільнення Клімкіна проголосували 137 нардепів за 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, 17 травня Клімкін написав заяву про відставку. Він заявив, що продовжить свое політичне життя разом з командою у Верховній Раді.

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