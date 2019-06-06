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Факты / Украина / Политика

Рада приняла закон о ВСК, регулирующий процедуру импичмента

Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента.

Верховна Рада

Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента.

За законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента, который предусматривает  организацию процедуры импичмента президента Украины, проголосовали 279 народных депутатов.

В проект этого закона поступило более 1600 поправок.

Что говорит закон

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Напомним, 4 июня нардепы отказались рассматривать президентский законопроект об импичменте.

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