Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента.

Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента.

За законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента, который предусматривает организацию процедуры импичмента президента Украины, проголосовали 279 народных депутатов.

В проект этого закона поступило более 1600 поправок.

Что говорит закон

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Напомним, 4 июня нардепы отказались рассматривать президентский законопроект об импичменте.