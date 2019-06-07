Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз полетели в Россию, чтобы встретиться с главой Газпрома Алексеем Миллером.
Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером.
Во время встречи Медведчук пожаловался, что после предварительного их визита в Россию в украинской власти была отрицательная реакция, но их это не беспокоит, потому что им на это наплевать.
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По его словам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках – это “луч света” для украинцев.
Также Медведчук отметил, что продолжает переговоры, потому что сегодняшняя власть “еще не доросла до сих решений”.
Напомним, Виктор Медведчук не будет участвовать в переговорах Украины и России.