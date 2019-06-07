Віктор Медведчук та Юрій Бойко вкотре полетіли в Росію, щоб зустрітися з головою Газпрому Олексієм Міллером.

Глава політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою Газпрому Олексієм Міллером.

Під час зустрічі Медведчук поскаржився, що після попереднього їхнього візиту до Росії в української влади була негативна реакція, але їх це не тривожить, бо їм на це наплювати.

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За його словами, обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним 25% знижки на газ при прямих поставках – це “промінь світла” для українців.

Також Медведчук зазначив, що продовжує переговори, бо сьогоднішня влада “ще не доросла до цих рішень”.

Нагадаємо, Віктор Медведчук не братиме участі у переговорах України та Росії.