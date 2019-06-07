Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение к народным депутатам.

Владимир Зеленский в видеообращении поблагодарил народных депутатов.

– Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили будущим поколениям, своим детям и внукам. Спасибо, что своим “плодотворным” трудом доводите всей стране: решение о роспуске Рады было правильным, – сказал он.

Президент также раскритиковал нардепов за прогулы и кнопкодавство, отметив, что люди все видят, и 21 июля они все оценят.

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Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады во время своей инаугурации 20 мая.