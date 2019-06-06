Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект о незаконном обогащении, внесенный Владимиром Зеленским.
Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект №10358 о незаконном обогащении, который был внесен президентом Владимиром Зеленским.
За соответствующее решение проголосовали только 205 нардепов из необходимых 226.
Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект еще 3 июня.
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К слову, новый механизм предусматривал конфискацию незаконных активов должностных лиц по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.
Кроме того, было предложено вернуть статью 368-2 Уголовного кодекса, которая была признана неконституционной.
Напомним, Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 отменил статью о незаконном обогащении.