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Факты / Украина / Политика

Рада не будет рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект о незаконном обогащении, внесенный Владимиром Зеленским.

Рада не будет рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект №10358 о незаконном обогащении, который был внесен президентом Владимиром Зеленским.

За соответствующее решение проголосовали только 205 нардепов из необходимых 226.

Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект еще 3 июня.

Читайте: Законопроект о незаконном обогащении внесен в Раду: что он предусматривает

К слову, новый механизм предусматривал конфискацию незаконных активов должностных лиц по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

Кроме того, было предложено вернуть статью 368-2 Уголовного кодекса, которая была признана неконституционной.

Напомним, Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 отменил статью о незаконном обогащении.

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