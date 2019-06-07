Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення до народних депутатів.

Володимир Зеленський у відеозверненні подякував народним депутатам.

– Що зробили депутати за ці дні? Залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням, своїм дітям і онукам. Дякую, що своєю “плідною” працею доводите усій країні: рішення про розпуск Ради було правильним, – сказав він.

Президент також розкритикував нардепів за прогули та кнопкодавство, зазначивши, що люди все бачать, і 21 липня вони все оцінять.

Читайте: Рада не розглядатиме законопроект Зеленського про незаконне збагачення

Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради під час своєї інавгурації 20 травня.