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Факты / Украина

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Сармата

Печерский суд Киева принял решение отпустить из-под стражи главного подозреваемого по делу об убийстве бойца АТО Виталия Олешко.

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Сармата

Журналистка Наталья Седлецкая сообщила, что Печерский суд Киева отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, которого подозревают в убийстве бойца АТО Виталия Олешко (Сармат). Теперь он будет находиться под домашним арестом.

По ее словам, судебное заседание провели без предварительного анонса.

– Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко, – написала Седлецкая.

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Сигида также является ключевым свидетелем по делу об убийстве Сармата и может указать на заказчика преступления.

К слову, 7 февраля во Львове задержали гражданина Украины, которого подозревают в слежке и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.

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