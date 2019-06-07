Печерский суд Киева принял решение отпустить из-под стражи главного подозреваемого по делу об убийстве бойца АТО Виталия Олешко.

Журналистка Наталья Седлецкая сообщила, что Печерский суд Киева отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, которого подозревают в убийстве бойца АТО Виталия Олешко (Сармат). Теперь он будет находиться под домашним арестом.

По ее словам, судебное заседание провели без предварительного анонса.

– Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко, – написала Седлецкая.

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Сигида также является ключевым свидетелем по делу об убийстве Сармата и может указать на заказчика преступления.

К слову, 7 февраля во Львове задержали гражданина Украины, которого подозревают в слежке и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.