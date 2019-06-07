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Факти / Україна

Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві Сармата

Печерський суд Києва ухвалив рішення відпустити з-під варти головного підозрюваного у справі про вбивство бійця АТО Віталія Олешка.

Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві Сармата

Журналістка Наталія Седлецька повідомила, що Печерський суд Києва відпустив з-під варти Михайла Сігіду, якого підозрюють у вбивстві бійця АТО Віталія Олешка (Сармат). Тепер він перебуватиме під домашнім арештом.

За її словами, судове засідання провели без попереднього анонсу.

– Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду – головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія Олешка, – написала Седлецька.

Читайте: Затримано можливого замовника вбивства Олешка

Сігіда також є ключовим свідком у справі про вбивство Сармата і може вказати на замовника злочину.

До слова, 7 лютого у Львові затримали громадянина України, якого підозрюють у стеженні і вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.

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