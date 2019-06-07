В Нафтогазе заявили, что готовы на переговоры с Газпромом в трехстороннем формате.

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев настаивает на переговорах с Гаспромом в трехстороннем формате с участием представителей ЕС.

– Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей, – отметил Коболев.

Ранее Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт Газпрома и Нафтгаза на поставку газа и обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300, а во втором – за $221. Однако Газпром отказался это делать.

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Коболев добавил, вместо этого украинская компания покупаем газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале – по $259, во 2 квартале – по $212, июльская цена – $178.

– При каких условиях Газпром пойдет на радикальное снижение цены? Прощение долга, отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для РФ дополнительные прибыли, а для Украины – потери и возвращения в полную зависимость от Кремля, – считает Коболев.

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании Газпром.