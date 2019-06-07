PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Нафтогазе назвали условие старта переговоров с Газпромом

В Нафтогазе заявили, что готовы на переговоры с Газпромом в трехстороннем формате.

В Нафтогазе назвали условие старта переговоров с Газпромом

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев настаивает на переговорах с Гаспромом в трехстороннем формате с участием представителей ЕС.

– Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей, – отметил Коболев.

Ранее Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт Газпрома и Нафтгаза на поставку газа и обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300, а во втором – за $221. Однако Газпром отказался это делать.

Читайте: Санкции США против Северного потока-2 пойдут на пользу Газпрому – Нафтогаз

Коболев добавил, вместо этого украинская компания покупаем газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале – по $259, во 2 квартале – по $212, июльская цена – $178.

– При каких условиях Газпром пойдет на радикальное снижение цены? Прощение долга, отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для РФ дополнительные прибыли, а для Украины – потери и возвращения в полную зависимость от Кремля, – считает Коболев.

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании Газпром.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Медведчук и Бойко снова полетели в РФ
Цену газа для промпотребителей снизят – когда и на сколько
Риторика России изменилась – Коболев о транзитном контракте с Газпромом
Украина может получить от США $2 млрд на закупку газа
Третья газовая война: как Украина готовится к истечению контракта с Газпромом
Турция сократила импорт российского газа
Санкции США против Северного потока-2 пойдут на пользу Газпрому – Нафтогаз
Нафтогаз подал жалобу на Газпром в Еврокомиссию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка