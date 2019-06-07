У Нафтогазі заявили, що готові до переговорів з Газпромом у тристоронньому форматі.

Глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв наполягає на переговорах з Газпромом у тристоронньому форматі за участю представників ЄС.

– Ми завжди готові до переговорів, але винятково у тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів, – зазначив Коболєв.

Раніше Стокгольмський арбітраж переглянув контракт Газпрому і Нафтогаза на постачання газу і зобов’язав росіян продавати Україні газ у першому кварталі 2019 року за $300, а в другому – за $221. Однак Газпром відмовився це робити.

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Коболєв додав, натомість українська компанія купує газ в Європі істотно дешевше: в першому кварталі – за $259, у другому кварталі – за $212, липнева ціна – $178.

– За яких умов Газпром піде на радикальне зниження ціни? Пробачення боргу, відмова від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для РФ додаткові прибутки, а для України – втрати та повернення у повну залежність від Кремля, – вважає Коболєв.

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз подала скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії російської компанії Газпром.