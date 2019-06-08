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Факты / Украина / Политика

Партия Голос назвала своих кандидатов на мажоритарных округах

Партия Голос выдвинула четырех кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.

Партія Голос

От партии Голос на выборы в Верховную Раду на мажоритарных округах пойдут народные депутаты Павел Ризаненко (округ № 97), Леонид Емец (округ № 221), Виктория Войцицкая (округ № 155), Виктория Пташник (округ № 223).

Также партия Голос выдвинула на одномандатные избирательные округа 72 кандидатов.

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Ризаненко попал в Верховную Раду восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 97, он является членом фракции Блок Петра Порошенко.

Пташника и Войцицкую избрали в парламент по спискам партии Самопомич, а Емец избирался в Верховную Раду по округу № 221 и состоит во фракции Народный фронт.

Напомним, 8 июня партия Голос представила свою первую десятку.

Фото: Голос

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