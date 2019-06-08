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Факти / Україна / Політика

Партія Голос назвала своїх кандидатів на мажоритарних округах

Партія Голос висунула чотирьох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.

Партія Голос

Від партії Голос на вибори до Верховної Ради на мажоритарних округах підуть народні депутати Павло Різаненко (округ № 97), Леонід Ємець (округ № 221), Вікторія Войціцька (округ № 155), Вікторія Пташник (округ № 223).

Також партія Голос висунула на одномандатні виборчі округи 72 кандидатів.

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Різаненко потрапив до Верховної Ради восьмого скликання по одномандатному виборчому округу № 97, він є членом фракції Блок Петра Порошенка.

Пташника і Войціцьку обрали до парламенту за списками партії Самопоміч, а Ємець обирався до Верховної Ради по округу № 221 і входить до фракції Народний фронт.

Нагадаємо, 8 червня партія Голос представила свою першу десятку.

Фото: Голос

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