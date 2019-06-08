Партія Голос висунула чотирьох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.

Від партії Голос на вибори до Верховної Ради на мажоритарних округах підуть народні депутати Павло Різаненко (округ № 97), Леонід Ємець (округ № 221), Вікторія Войціцька (округ № 155), Вікторія Пташник (округ № 223).

Також партія Голос висунула на одномандатні виборчі округи 72 кандидатів.

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Різаненко потрапив до Верховної Ради восьмого скликання по одномандатному виборчому округу № 97, він є членом фракції Блок Петра Порошенка.

Пташника і Войціцьку обрали до парламенту за списками партії Самопоміч, а Ємець обирався до Верховної Ради по округу № 221 і входить до фракції Народний фронт.

Нагадаємо, 8 червня партія Голос представила свою першу десятку.

Фото: Голос