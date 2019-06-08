Святослав Вакарчук представил первую десятку своей партии Голос.

Первую десятку политической партии Голос представил ее лидер Святослав Вакарчук во время съезда.

Стало известно, что в десятку партии Голос попадут:

экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко;

глава компании Ring Ukraine Кира Рудик;

эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк;

член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова;

управляющий партнер юркомпании Василь Кисиль и Партнеры Олег Макаров;

исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;

журналист Сергей Рахманин;

экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская;

экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

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Также в партию Голос войдут юрист Александр Курдидик, герой АТО Роман Костенко, Роман Лозинский, Леся Василенко и Рустем Умеров.

К слову, партию Самопомощь на выборах в Верховную Раду возглавит Андрей Садовый.