Святослав Вакарчук представил первую десятку своей партии Голос.
Первую десятку политической партии Голос представил ее лидер Святослав Вакарчук во время съезда.
Стало известно, что в десятку партии Голос попадут:
- экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко;
- глава компании Ring Ukraine Кира Рудик;
- эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк;
- член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова;
- управляющий партнер юркомпании Василь Кисиль и Партнеры Олег Макаров;
- исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;
- журналист Сергей Рахманин;
- экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская;
- экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.
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Также в партию Голос войдут юрист Александр Курдидик, герой АТО Роман Костенко, Роман Лозинский, Леся Василенко и Рустем Умеров.
К слову, партию Самопомощь на выборах в Верховную Раду возглавит Андрей Садовый.