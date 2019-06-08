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Факты / Украина / Политика

Вакарчук представил первую десятку партии Голос

Святослав Вакарчук представил первую десятку своей партии Голос.

Святослав Вакарчук

Первую десятку политической партии Голос представил ее лидер Святослав Вакарчук во время съезда.

Стало известно, что в десятку партии Голос попадут:

  • экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко;
  • глава компании Ring Ukraine Кира Рудик;
  • эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк;
  • член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова;
  • управляющий партнер юркомпании Василь Кисиль и Партнеры Олег Макаров;
  • исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;
  • журналист Сергей Рахманин;
  • экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская;
  • экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

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Также в партию Голос войдут юрист Александр Курдидик, герой АТО Роман Костенко, Роман Лозинский, Леся Василенко и Рустем Умеров.

К слову, партию Самопомощь на выборах в Верховную Раду возглавит Андрей Садовый.

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