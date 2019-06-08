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Факты / Украина / Политика

Самопомощь представила первую десятку партийного списка

Партия Самопомощь идет на выборы во главе с Андреем Садовым.

Андрій Садовий

На выборах в Верховную Раду партию Самопомощь возглавит мэр Львова Андрей Садовой.

В первую десятку партийного списка вошли вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед, депут Одесского горсовета от партии Самопомощь Ольга Квасницкая, участница ОО Общественный люстрационный комитет Александра Дрик, депутат Харьковского облсовета от партии Самопомощь Татьяна Бедняк.

Читайте: Список партий на выборы в Верховную Раду 2019

В список также вошли ветеран АТО Виталий Фидрин, лидер фракции Самопомощь Олег Березюк, основатель торговой марки Моршинская Николай Кмить, депутат Самопомощи Татьяна Острикова, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Партия определила первую пятерку на политсовете. Остальные фамилии определяли на внутрипартийных праймериз.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто вошел в список партии Смешко.

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