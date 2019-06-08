Партія Самопоміч йде на вибори на чолі з Андрієм Садовим.

На виборах до Верховної Ради партію Самопоміч очолить мер Львова Андрій Садовий.

До першої десятки партійного списку увійшли віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, депут Одеської міськради від партії Самопоміч Ольга Квасніцька, учасниця ГО Громадський люстраційний комітет Олександра Дрік, депутат Харківської облради від партії Самопоміч Тетяна Бідняк.

Читайте: Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

До списку також увійшли ветеран АТО Віталій Фидрин, лідер фракції Самопоміч Олег Березюк , засновник торговельної марки Моршинська Микола Кміть, депутат Самопомочі Тетяна Острікова, віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Партія визначила першу п’ятірку на політраді. Решту прізвищ визначали на внутрішньопартійних праймеріз.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто увійшов до списку партії Смешка.