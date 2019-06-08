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Факты / Украина / Политика

Сила и честь: кто вошел в список партии Смешко

Список партии Сила и честь возглавил Игорь Смешко.

Сила и честь: кто вошел в список партии Смешко

На парламентские выборы партия Сила и честь пойдет во главе с Игорем Смешко.

В первую десятку партийного списка партии вошли глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народный депутат от фракции Самопомощь Елена Сотник, экс-глава Генерального штаба Владимир Замана, народный депутат от фракции Самопомощь Иван Мирошниченко.

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Пополнили список заместитель главы Фонда госимущества Андрей Гайдук, экс-заместитель министра ЖКХ Ольга Романюк, бывший первый заместитель главы СБУ Владимир Тимошенко, народный депутат от фрации Самопомощь Ирина Сисоенко, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, кто вошел в список партии Гройсмана.

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