Список партії Сила і честь очолив Ігор Смешко.

На парламентські вибори партія Сила і честь піде на чолі з Ігорем Смешко.

До першої десятки партійного списку партії увійшли голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народний депутат від фракції Самопоміч Олена Сотник, екс-голова Генерального штабу Володимир Замана, народний депутат від фракції Самопоміч Іван Мірошниченко.

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Поповнили список заступник голови Фонду держмайна Андрій Гайдуцький, екс-заступник міністра ЖКГ Ольга Романюк, колишній перший заступник голови СБУ Володимир Тимошенко, народний депутат від фрації Самопоміч Ірина Сисоєнко, екс-голова Державної митної служби Анатолій Макаренко.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, хто увійшов до списку партії Гройсмана.