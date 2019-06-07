Список партии Украинская стратегия возглавил премьер-министр Владимир Гройсман.

На выборы в Верховную Раду партия Украинская стратегия пойдет во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В список вошли министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова, министр культуры Евгений Нищук и министр юстиции Павел Петренко,

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В десятке списка – бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергей Марченко, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский, народные депутаты из фракции Народный фронт Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Напомним, Гройсман рассказал в интервью Фактам тижня свою стратегию по выборам в Верховную Раду и о том, почему решил не объединяться с Петром Порошенко.