На съезде партии Слуга народа озвучили предвыборную программу политсилы.
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков озвучил программу политсилы, с которой она пойдет на выборы в Верховную Раду.
Программа партии Слуга народа
Приоритетами партии названы очистка и обновление системы власти в Украине.
В партии намерены намерены отменить депутатскую неприкосновенность и создать механизм наложения народного вето на законопроекты, которые не устраивают общество.
Также будет возвращение ответственности за незаконное обогащение и внедрение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.
Граждан будут награждать за выявление в коррупции.
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Финансирование оборонного сектора будет установлен на уровне не менее 5% ВВП страны.
Реформировать ВСУ будут по стандартам НАТО.
Партия будет принимать законы, которые способствуют евроатлантическому вектору развития Украины.
Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей перезагрузят и внедрят институт суда присяжных.
Право владения оружием законодательно урегулируют и будут работать в направлении развития механизма защиты свидетелей.
Будет проведен национальный экономический аудит с привлечением украинских и международных компаний.
Будет введен налог на выведенный капитал, а ГФС лишат правоохранительных функций.
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Партия заявила о желании провести перепись населения и внедрить экономический паспорт украинца.
Энергетическую схему Роттердам+ обещают отменить.
За незаконную вырубку лесов введут уголовную ответственность.
Для преподавателей средних и высших учебных заведений предлагают базовое материальное обеспечение на уровне трех минимальных зарплат.
Также будет введена система обязательного медицинского страхования.
Украинскую культуру и язык будут поддерживать при помощи фискальных стимулов и госфинансирования.
Напомним, партия Слуга народа представила первую десятку кандидатов на мажоритарных округах.
Источник: Слуга народу