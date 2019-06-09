Партия Слуга народа представила первую десятку кандидатов на мажоритарных округах.

Во время съезда партии Слуга народа представили десятку кандидатов на мажоритарных округах.

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10 кандидатов Слуги народа на мажоритарных округах

По 31 округу в Кривом Роге будет баллотироваться актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков;

По 25 округу в Днепре – блогер Максим Бужанский;

По 48 округу в Краматорске – адвокат Татьяна Романцова;

По 62 округу в Житомире – герой Украины Игорь Герасименко;

По 68 округу в Ужгороде – художник Игорь Кочут;

По 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский;

По 185 округу в Херсоне – гендиректор компании Агро-Содружество Альберт Черепаха;

По 194 округу в Черкассах – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак;

По 201 округу в Киеве – врач-анестезиолог Максим Перебийнис;

По 218 округу в Киеве – урбанист Дмитрий Гурин.

Напомним, в ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.