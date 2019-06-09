PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В партии Слуга народа назвали десятку кандидатов на мажоритарных округах

Партия Слуга народа представила первую десятку кандидатов на мажоритарных округах.

В партии Слуга народа назвали десятку кандидатов на мажоритарных округах

Во время съезда партии Слуга народа представили десятку кандидатов на мажоритарных округах.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

10 кандидатов Слуги народа на мажоритарных округах

По 31 округу в Кривом Роге будет баллотироваться актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков;

По 25 округу в Днепре – блогер Максим Бужанский;

По 48 округу в Краматорске – адвокат Татьяна Романцова;

По 62 округу в Житомире – герой Украины Игорь Герасименко;

По 68 округу в Ужгороде – художник Игорь Кочут;

По 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский;

По 185 округу в Херсоне – гендиректор компании Агро-Содружество Альберт Черепаха;

По 194 округу  в Черкассах – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак;

По 201 округу в Киеве – врач-анестезиолог Максим Перебийнис;

По 218 округу в Киеве – урбанист Дмитрий Гурин.

Напомним, в ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Партия Слуга народа объявила список на выборы в Раду
Президентские выборы в Казахстане: кто заменит Назарбаева
Новые лица в политике: почему звезды идут на выборы в Верховную Раду
Мажоритарная избирательная система – в чем особенность
Выборы президента Алжира перенесли из-за отсутствия кандидатов
Дмитрий Разумков – лидер партии Слуга народа
Аваков не будет участвовать в выборах в Верховную Раду
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка