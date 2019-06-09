Партия Слуга народа представила первую десятку кандидатов на мажоритарных округах.
Во время съезда партии Слуга народа представили десятку кандидатов на мажоритарных округах.
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10 кандидатов Слуги народа на мажоритарных округах
По 31 округу в Кривом Роге будет баллотироваться актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков;
По 25 округу в Днепре – блогер Максим Бужанский;
По 48 округу в Краматорске – адвокат Татьяна Романцова;
По 62 округу в Житомире – герой Украины Игорь Герасименко;
По 68 округу в Ужгороде – художник Игорь Кочут;
По 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский;
По 185 округу в Херсоне – гендиректор компании Агро-Содружество Альберт Черепаха;
По 194 округу в Черкассах – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак;
По 201 округу в Киеве – врач-анестезиолог Максим Перебийнис;
По 218 округу в Киеве – урбанист Дмитрий Гурин.
Напомним, в ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.