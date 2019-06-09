В ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.
На съезде Слуги народа представили сотню списка партии.
Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
В первую двадцатку партии Слуга народа вошли
- глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков;
- представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук;
- эксперт по судебной реформе Ирина Венедиктова;
- волонтер, бизнесмен Давид Арахамия;
- депутат Киевсовета Галина Янченко;
- советник Владимира Зеленского Михаил Федеров;
- глава избирательного штаба Александр Корниенко;
- эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Анастасия Красносильская;
- гендиректор 1+1 Александр Ткаченко;
- чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк;
- директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак;
- экономист Владислав Криклий;
- эксперт по вопросам строительства Алена Шуляк;
- правозащитник Дмитрий Наталуха;
- кинопродюссер Елизавета Ясько;
- эксперт по вопросам энергетики Алексей Оржель;
- эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус;
- врач Михаил Радуцкий;
- эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский;
- финансовый эксперт Даниил Гетманцев.
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков добавил, что будет проведен постпраймериз и на протяжении месяца общественность может присылать замечания по кандидатам.
Съезд партии Слуга народа
К слову, на съезде партии Европейская солидарность Петр Порошенко представил десятку списка.