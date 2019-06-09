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Факты / Украина

Партия Слуга народа объявила список на выборы в Раду

В ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.

слуга народа

На съезде Слуги народа представили сотню списка партии.

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В первую двадцатку партии Слуга народа вошли

  • глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков;
  • представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук;
  • эксперт по судебной реформе Ирина Венедиктова;
  • волонтер, бизнесмен Давид Арахамия;
  • депутат Киевсовета Галина Янченко;
  • советник Владимира Зеленского Михаил Федеров;
  • глава избирательного штаба Александр Корниенко;
  • эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Анастасия Красносильская;
  • гендиректор 1+1 Александр Ткаченко;
  • чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк;
  • директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак;
  • экономист Владислав Криклий;
  • эксперт по вопросам строительства Алена Шуляк;
  • правозащитник Дмитрий Наталуха;
  • кинопродюссер Елизавета Ясько;
  • эксперт по вопросам энергетики Алексей Оржель;
  • эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус;
  • врач Михаил Радуцкий;
  • эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский;
  • финансовый эксперт Даниил Гетманцев.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков добавил, что будет проведен постпраймериз и на протяжении месяца общественность может присылать замечания по кандидатам.

Съезд партии Слуга народа

К слову, на съезде партии Европейская солидарность Петр Порошенко представил десятку списка.

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