В ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.

На съезде Слуги народа представили сотню списка партии.

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В первую двадцатку партии Слуга народа вошли

глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков;

представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук;

эксперт по судебной реформе Ирина Венедиктова;

волонтер, бизнесмен Давид Арахамия;

депутат Киевсовета Галина Янченко;

советник Владимира Зеленского Михаил Федеров;

глава избирательного штаба Александр Корниенко;

эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Анастасия Красносильская;

гендиректор 1+1 Александр Ткаченко;

чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк;

директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак;

экономист Владислав Криклий;

эксперт по вопросам строительства Алена Шуляк;

правозащитник Дмитрий Наталуха;

кинопродюссер Елизавета Ясько;

эксперт по вопросам энергетики Алексей Оржель;

эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус;

врач Михаил Радуцкий;

эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский;

финансовый эксперт Даниил Гетманцев.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков добавил, что будет проведен постпраймериз и на протяжении месяца общественность может присылать замечания по кандидатам.

Съезд партии Слуга народа

К слову, на съезде партии Европейская солидарность Петр Порошенко представил десятку списка.