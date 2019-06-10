Правительство Украины готовится к размещению новых еврооблигаций со сроком обращения в семь лет.

Министр финансов Оксана Маркарова подтвердила информацию о том, что Украина готовится разместить новую волну еврооблигаций со сроком обращения в семь лет.

По ее словам, команда уже начала поиск потенциальных покупателей евробондов среди инвесторов, который продлится четыре дня.

В течение четырех дней Маркарова вместе с командой побывает во Франкфурте, Лондоне, Милане и Мюнхене.

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Министр финансов добавила, что на этот раз евробонды будут в евро.

По информации СМИ, посредниками в размещении еврооблигаций выступят международные банки BNP Paribas и Goldman Sachs.

К слову, еврооблигациям называют ценные бумаги, которые являются разновидностью привлечения внешнего долга на уровне с обычными кредитами.

Основной разницей с обычными кредитами является то, что еврооблигации являются рыночным инструментом, который могут покупать и продавать любые банки и мировые инвесторы.

То есть, при выпуске еврооблигаций заем дают различные кредиторы, которые купили соответствующие ценные бумаги.