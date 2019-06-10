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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розмістить єврооблігації на 7 років – Маркарова

Уряд України готується до розміщення нових єврооблігацій з терміном обігу сім років.

Євро

Міністр фінансів Оксана Маркарова підтвердила інформацію про те, що Україна готується розмістити нову хвилю єврооблігацій з терміном обігу сім років.

За її словами, команда вже почала пошук потенційних покупців євробондів серед інвесторів, який триватиме чотири дні.

Протягом чотирьох днів Маркарова разом з командою побуває у Франкфурті, Лондоні, Мілані і Мюнхені.

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Міністр фінансів додала, що цього разу євробонди будуть в євро.

За інформацією ЗМІ, посередниками у розміщенні єврооблігацій мають виступити міжнародні банки BNP Paribas та Goldman Sachs.

До слова, єврооблігаціями називають цінні папери, які є різновидом залучення зовнішнього боргу на рівні зі звичайними кредитами.

Основною різницею зі звичайними кредитами є те, що єврооблігації є ринковим інструментом, який можуть купувати і продавати будь-які банки та світові інвестори.

Тобто, під час випуску єврооблігацій позику дають різні кредитори, які купили відповідні цінні папери.

Фото: Dreamstime

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