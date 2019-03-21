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ЕС готов предоставить Украине транш в € 500 млн – Минфин

В ЕС сообщили, что готовы предоставить второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

ЕС готов предоставить Украине транш в € 500 млн – Минфин

Евросоюз выразил готовность предоставить Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере € 500 млн.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

– Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья, – сообщила Маркарова.

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В июне 2018 Европейский Совет окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере €1 млрд.

Напомним, Украина и ЕС согласовали подходы к развитию отношений.

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