Почетный патриарх Филарет созывает на 20 июня собор Киевского патриархата, хотя, согласно уставу ПЦУ, такого права у него нет.

Филарет сказал, что собор УПЦ КП состоится 20 июня, и “на нем не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года”.

– Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня, – сказал он перед началом форума За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат!.

По его словам, это будет поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

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Ранее Факты ICTV писали о том, что Филарет стремится к восстановлению Киевского патриархата.

Между тем Министерство культуры объяснило, что УПЦ КП уже не существует, поскольку постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года деятельность такого религиозного объединения была прекращена путем присоединения к созданной Православной церкви Украины.