Почесний патріарх Філарет скликає на 20 червня собор Київського патріархату, хоча, згідно зі статутом ПЦУ, такого права у нього немає.

Філарет сказав, що собор УПЦ КП відбудеться 20 червня, і “на ньому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року”.

– Це означає, що він для нас не є обов’язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня, – сказав він перед початком форуму За Українську православну церкву! За Київський патріархат!.

За його словами, це буде помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, а не ПЦУ.

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Раніше Факти ICTV писали про те, що Філарет прагне відновлення Київського патріархату.

Тим часом Міністерство культури пояснило, що УПЦ КП вже не існує, адже постановою Помісного собору від 15 грудня 2018 року діяльність такого релігійного об’єднання було припинено шляхом приєднання до утвореної Православної церкви України.