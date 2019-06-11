Завод сможет перерабатывать 700 тыс. тонн мусора в год и будет включать этап сортировки.
О строительстве мусороперерабатывающего комплекса сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
– В октябре 2017 года была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 года – Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Однако город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, согласованный с Минрегионом и Минприроды, – сказал Пантелеев.
Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов № 5 возле села Подгорцы Киевской области.
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В КГГА добавили, что на Троещине строить мусороперерабатывающий комплекс не будут.
Народный депутат Борислав Береза, избранный на Троещине, предупредил, что завод может действовать как свалка.
– После того, как киевское руководство приняло решение о том, что на Троещине построят мусороперерабатывающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Итак, его точно построят и в худшем варианте соединят со свалкой, – предположил Береза.
Напомним, с 1 апреля в Киеве повысили тарифы на вывоз мусора почти на 20%.
Источник: Gazeta.ua