Завод зможе переробляти 700 тис. тонн сміття на рік і міститиме етап сортування.

Про будівництво сміттєпереробного комплексу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

– У жовтні 2017 року була ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019 року – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Проте місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, узгоджений з Мінрегіоном і Мінприроди, – сказав Пантелеєв.

Створення комплексу пов’язано із потребою закрити полігон твердих побутових відходів № 5 поблизу села Підгірці на Київщині.

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У КМДА додали, що на Троєщині будувати сміттєпереробний комплекс не будуть.

Народний депутат Борислав Береза, обраний на Троєщині, попередив, що завод може діяти як звалище.

– Після того, як київське керівництво ухвалило рішення про те, що на Троєщині будуватимуть сміттєпереробний завод, це ж керівництво обіцяє, що заводу не буде. Отже, його точно будуватимуть і в гіршому варіанті поєднають зі звалищем, – припустив Береза.

Нагадаємо, з 1 квітня у Києві підвищили тарифи на вивезення сміття майже на 20%.

Джерело: Gazeta.ua